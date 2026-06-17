إذا لم تتناول الفواكه والخضراوات، فإن جسمك يفتقد إلى العناصر الغذائية المهمة اللازمة للهضم، وتقوية المناعة، والوقاية من الأمراض، ومع مرور الوقت، قد يزيد النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه الأطعمة الأساسية من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسكتة الدماغية.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخضراوات والفواكه ؟

قد تُصاب بنقص في العناصر الغذائية

تُوفّر الفواكه والخضراوات الفيتامينات والمعادن الأساسية لوظائف الجسم، وبدونها ، يصعب تلبية احتياجاتك اليومية من العناصر الغذائية.

تشمل أوجه القصور الشائعة المرتبطة بانخفاض تناول الفاكهة والخضراوات ما يلي:

فيتامين سي ، الذي يدعم صحة المناعة والتئام الجروح

فيتامين أ ، وهو ضروري للرؤية والدفاع المناعي

حمض الفوليك ، وهو ضروري لإنتاج الحمض النووي ونمو الخلايا

البوتاسيوم ، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وانقباضات العضلات

- غالباً ما تتدهور صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورًا محوريًا في صحة الجهاز الهضمي، وتُعدّ الفواكه والخضراوات من أغنى المصادر الطبيعية للألياف ، وعادةً ما تكون الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الفواكه والخضراوات منخفضة جدًا في إجمالي الألياف.

قد يؤدي انخفاض تناول الألياف إلى الإمساك، وعدم انتظام حركة الأمعاء، والانتفاخ، وعدم الراحة في البطن.

تُغذي الألياف أيضاً بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تُساعد على تنظيم الهضم والالتهابات ووظائف المناعة، مع مرور الوقت، قد يُؤثر انخفاض تناول الألياف سلباً على توازن ميكروبيوم الأمعاء.

يستهلك معظم البالغين كمية من الألياف أقل بكثير من الكمية الموصى بها، وخاصة أولئك الذين يتناولون القليل من الأطعمة النباتية