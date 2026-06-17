الزراعة: أكثر من 200 قافلة بيطرية مجانية خلال شهر واحد لخدمة المربين بالمحافظات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 201 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر مايو 2026، شملت 200 قرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم المربين وتوفير الخدمات البيطرية المجانية وتعزيز الرعاية الصحية للثروة الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتحسين

الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القوافل البيطرية تمثل أحد أهم محاور العمل الميداني للهيئة، حيث تسهم في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين الحالة الصحية للقطعان، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، فضلًا عن تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة بالمجان.

وأوضح أن القوافل البيطرية التي تم تنفيذها خلال شهر مايو نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد على 79 ألفًا و766 رأس ماشية، شملت رش 20 ألفًا و35 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 45 ألفًا و166 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 10 آلاف و65 حالة باطنية، وإجراء 455 عملية جراحية، فضلًا عن فحص وعلاج 4045 حالة تناسلية. كما تم خلال القوافل فحص وعلاج 65 ألفًا و134 طائرًا ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف المحافظات، والتوسع في نطاق خدماتها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمة البيطرية إلى أكبر عدد من المربين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين مستوى معيشة صغار المربين.