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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بأحياء الإسكندرية

حملات لإزالة البناء المخالف
حملات لإزالة البناء المخالف
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات والمتغيرات المكانية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء المحافظة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

حملات مكبرة بجميع الاحياء

ففي حي المنتزه أول، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع 7 المتفرع من شارع البحرية بمنطقة الرأس السوداء، حيث تم إزالة حوائط وأعمدة الدور الأول العلوي لعقار مقام على مساحة تقدر بنحو 100 متر مربع. 

كما تم تنفيذ قرار إزالة لمتغير مكاني بشارع 10 البحرية تمثل في أسوار مشيدة بالطوب الأبيض، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف بشارع متفرع من شارع العجاري العمومي، والمكون من دور أرضي وخمسة أدوار علوية على مساحة تقارب 200 متر مربع، حيث تم إزالة سقف الدور الخامس العلوي المخالف.

وفي حي ثان المنتزه، أسفرت حملة مكثفة عن إزالة 4 متغيرات مكانية بعزبتي الماكينة والكوبانية، شملت إزالة أعمدة وأدوار علوية وأسوار وسقائف صاج مخالفة، وذلك في إطار جهود الحي للتصدي الفوري لأعمال البناء المخالف.

كما واصل حي العامرية أول جهوده في رصد وإزالة المخالفات، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لأعمال بناء مخالفة في المهد بمناطق عبد القادر والنهضة ومرغم، تضمنت إزالة أسقف خرسانية وشدات خشبية وغرف مبنية على أراضٍ زراعية، إلى جانب إزالة جمالونات وأسوار مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي العامرية ثان، تم إزالة عدد من المتغيرات المكانية المخالفة بنجع حبون ومنطقة الكابلات، شملت هدم سملات وحوائط وأعمدة وأدوار أرضية مخالفة، إلى جانب فك شدة خشبية لدور علوي تم رصدها أثناء أعمال المتابعة الميدانية. 

كما تم تنفيذ إزالة كاملة لقطعة أرض بمساحة 400 متر مربع بمنطقة الكينج عبارة عن أسوار وفيلا دور أرضي، بالإضافة إلى إزالة كاملة لفيلا مكونة من دور أرضي وأول وثانٍ علوي على مساحة 1000 متر مربع، وإزالة فيلا أخرى مكونة من دور أرضي وأول علوي وجزء من الدور الثاني على مساحة 400 متر مربع بمنطقة الكينج بحري.

وفي مركز ومدينة برج العرب، تمكنت الحملات من إزالة عدد من التعديات ومخالفات البناء، شملت أسوارًا مخالفة وفك شدات خشبية، والتعامل الفوري مع تعديات على أراضي أملاك الدولة ببرج العرب القديم وقرية الغربنيات.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط حملة مكبرة بقرية أبيس 8/2 لإزالة أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط بالدور الثالث العلوي، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع الأحياء للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة، وفرض هيبة القانون.

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