ضحك عليها واخترق حساباتها.. السجن 3 سنوات لمهندس هدد فتاة بنشر صور عــ ـارية بمصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بصور عارية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٥٥٩٩ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مصر القديمة أن المتهم باهر أحمد "محبوس" يبلغ من العمر ٣١ عاما - مهندس لأنه في غضون شهر أغسطس من عام ٢٠٢٥م بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وتسيء لسمعتها وذلك بنشر صور ومقاطع مصورة لها، المتحصل عليها بدون رضاها علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب إرسال صور عارية لها، ولتصميم المجني عليها على رفض طلبه أنفذ تهديده وهددها كتابة بنشر صور ومقاطع أخرى وكان تهديده ذلك مصحوباً بطلب مبلغ مالي وقدره مائتا ألف جنيه نظير حذفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل بأحد الأجهزة صوراً خاصة بها بأحد الأماكن الخاصة، كما أذاع الصور الملتقطة الخاصة بالمجني عليها المتحصل عليها نتاج الجريمة محل الإتهام السابق - وكان ذلك بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اخترق الحساب الالكتروني الخاص بالمجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ وأدار حسابات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "واتس آب ، تيك توك ، انستجرام" بهدف ارتكاب هذه الجرائم، وتعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر .

وأكدت الضحية، ٢٠ سنة - موظفة مبيعات بشركة عقارات بتضررها من المتهم لتهديدها كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" بأن أرسل عدة رسائل نصية لحسابها وحساب الشاهدة الثانية مضمونها عبارات تهديد بإفشاء صور ومقاطع فيديو تظهر بها المجني عليها عارية وشبه عارية ونشره بين أوساط مخالفيها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحصل عليها من خلال اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وقد صاحب ذلك التهديد طلبه الصور عارية لها ولرفضها طلبه نقد تهديد ونشر الصور والمقاطع المار بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها مبلغا ماليا وقدره 200 ألف جنيه مصري نظير حذفها نهائياً.



الشاهد الثالث

وكشف مجري التحريات رائد شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم باختراق الحساب الخاص بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك" وتحصله على صور ومقاطع فيديو لها عارية وشبه عاريه واستخدامه لتلك الصور والمقاطع في تهديد المجني عليها كتابة بأن أرسل لها وللمشاهدة الثانية رسائل نصيه من خلال حسابه على موقع المحادثات "واتس آب" والمربوط برقم هاتفه المحمول، مضمونها طلب صور عارية منها ومبلغ مالي وقدره مائتا ألف جنيه مصري مقابل حذف الصور والمقاطع.

أولاً: ثبت بالفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة للمساعدات الفنية: أن فحص الهاتف المحمول الخاص بالشاهدة الثانية أسفر عن إستقبالها لرسائل نصية مضمونها عبارات تهديد مصحوب بطلب موجه لشخص المجني عليها.