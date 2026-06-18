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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة زواج فاتن فريد وعامل بمحطة البنزين أنهى حياتها

فاتن فريد
فاتن فريد
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فاتن فريد، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1945، ورحلت عن عالمنا في 15 فبراير عام 2007، وفي هذا التاريخ، تصدرت صفحات الحوادث، بعد قضية مقتلها الشهيرة التي هزت الرأي العام.

حياة فاتن فريد

ولدت فاتن فريد في القاهرة، لأم وأب مصريين، كان جمالها اللافت وصوتها المميز شهادة عبورها لعالم الفن والشهرة.

التحقت فاتن فريد، بمعهد الفنون الموسيقية القسم الحر في 1975، وحققت فاتن النجومية في سوريا ولبنان ثم عادت إلى مصر لتدخل عالم الغناء، والتمثيل، وانتجت أحد الأفلام.

أعمال فاتن فريد

ومن أهم أعمال فاتن فريد، "صراع الأقوياء"، "امرأة تدفع الثمن"، "ولو بعد حين"، "الجدعان الثلاثة"، "الخطيئة السابعة" "عروس بولاق"، "رجل خطير"، "الست ابتسام"، "وحوش المينا"، والذي يعتبر بداية تقديمها كبطلة مطلقة للجمهور بطلة مطلقة، مع كونها أهم نجوم هذه الفترة، كما أنتجت النجمة الراحلة فاتن فريد فيلم "بياضة"، و كان آخر أعمالها مسلسل "بطة و اخواتها".

أسرة فاتن فريد

تزوجت الفنانة فاتن فريد وأنجبت خمس بنات، وقبل وفاتها بعام تقريبا تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال محمود خليفة، والذي كان يملك محطة بنزين.

لم يكن أحد يعلم أنه بسبب هذه الزيجة، ومحطة البنزين، ستنقل أخبار الفنانة من صفحة الفن إلى نجمة في صفحة الحوادث، حيث أنه في يوم الخميس الموافق 15 فبراير عام 2007، حدث بين زوجها وعامل محطة البنزين الذي يعمل لديه ويدعى ياسر علي عبدالله، ويبلغ من العمر 25 عاماٌ، فقرر أن يذهب إلي الفنانة الرقيقة فاتن فريد كي يستعطفها أن تتدخل وتحل المشكلة عسى أن يصفح عنه زوجها وتتم عودته لعمله إلا أنه وجد معاملتها معه مختلفة عن السابق بعد كانت تعطف عليه بسخاء، الأمر الذي جعله يخرج عن شعوره ويقرر قتلها بطعنات سكين في صدرها وبطنها، وقبض حينها على الجاني.

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