محافظ الإسماعيلية يتابع جهود "سلامة الغذاء" وحملاتها الرقابية على الأسواق

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، وذلك من خلال التقرير الدروي لفرع الهيئة بالمحافظة عن الفترة من ١٠ حتى ١٦ يونيو الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع نفذ ١٦ حملة مكبرة على السوق المحلي، شملت المرور على ١٢٧ منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مع التركيز على المنشآت ذات الخطورة العالية لضمان سلامة المعروضات.

وفي سياق متصل، أشارت إلى تنفيذ ٩ حملات رقابية مشتركة بالتنسيق مع:

مديرية التموين ومباحث التموين.

جهاز حماية المستهلك.

الوحدات المحلية لحي أول وثالث الإسماعيلية.

وأسفرت هذه الحملات المشتركة عن التفتيش على ٤٨ منشأة غذائية بنطاق المحافظة.

وعلى صعيد الصادرات والرقابة الصناعية، قام فرع الهيئة بـ:

تنفيذ ١٢ مأمورية رقابية على الصادرات، تم خلالها فحص ٣٠ رسالة تصديرية بإجمالي كميات بلغت ١٥٢١.٧٣٠ طناً.

تنفيذ ٣ مأموريات رقابية استهدفت المصانع الغذائية.

القيام بـ مأموريتين لمتابعة ٦ منشآت تابعة للسلاسل التجارية الكبرى.

كما أكدت مدير فرع الهيئة أنه تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة السرعة في التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية المقررة، مشيرة إلى أنه تم منح المنشآت المخالفة مهلة محددة لتوفيق أوضاعها القانونية بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.