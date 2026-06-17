أرتكبوا 18 جريمة.. سقوط لصوص الدراجات النارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالهما القائمين على النشر من آخرين لقيامهم بسرقة دراجتيهما النارية حال توقفهما بأحد الشوارع بالغربية.





بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الغربية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (18) واقعة سرقة بنطاق محافظتى "المنوفية ، والغربية"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) "أمكن ضبطه".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.