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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أرتكبوا 18 جريمة.. سقوط لصوص الدراجات النارية بالغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالهما القائمين على النشر من آخرين لقيامهم بسرقة دراجتيهما النارية حال توقفهما بأحد الشوارع بالغربية.


 

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الغربية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (18) واقعة سرقة بنطاق محافظتى "المنوفية ، والغربية"، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) "أمكن ضبطه".


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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