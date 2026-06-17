بالسلاح الأبيض.. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شخصين بأعمال البلطجة والتعدى عليه وآخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة .







بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول ("القائم على النشر" مالك كشك "له معلومات جنائية"، عامل بذات الكشك) ، طرف ثان (مالك شركة ، طالب) بسبب خلاف حول البيع والشراء داخل الكشك المشار إليه قام على أثرها الطالب بإشهار سلاح أبيض والتلويح به " دون إحداث إصابات " .





تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى وبمواجهتهم أيدوا ماسبق .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









