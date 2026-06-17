حزب الله يهاجم تفاهمات واشنطن: لا نقبل بـ"المناطق التجريبية" في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه لفكرة إنشاء ما يعرف بـ"المناطق التجريبية" في لبنان، وهي إحدى النقاط التي برزت خلال المحادثات الأخيرة التي جرت برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل.

وقال قاسم، في كلمة متلفزة، إن الحزب لا يؤيد أي ترتيبات من هذا النوع، مشدداً على أن الحد الأقصى الذي يمكن التوصل إليه في أي مفاوضات مع إسرائيل يتمثل في تحقيق "الأمن المتبادل" بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في بيان ثلاثي مشترك صدر عقب جولة محادثات عقدت مطلع يونيو، اتفاق لبنان وإسرائيل على تسريع العمل لإنشاء مناطق محددة تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية بشكل حصري، مع حصر الوجود المسلح بالجهات التابعة للدولة ومنع أي نشاط مسلح خارج إطارها.