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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يؤكد تفهمه للموقف المصري بشأن سد النهضة.. والرئيس السيسي يجدد التمسك بحل القضية الفلسطينية

سد النهضة
سد النهضة
رحمة سمير

أكد الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر"، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، شهد مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح عامر أن تصريحات الرئيس الأمريكي حملت رسائل مهمة للمصريين، حيث أبدى ترامب تفهمه للموقف المصري بشأن ملف سد النهضة وتأثيراته على نهر النيل، مشيرًا إلى إدراكه للمخاوف المصرية المرتبطة بالأمن المائي وضرورة التعامل مع هذا الملف بما يراعي المصالح المصرية.

وأضاف أن هذا الطرح جاء ضمن سلسلة من الملفات التي نوقشت خلال اللقاء المصري الأمريكي، مؤكدًا أن أي دعم أو تفهم دولي للموقف المصري في قضية المياه يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.

وفي سياق متصل، أشار شريف عامر إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال لقاءاته ومشاركاته على هامش القمة، على التأكيد مجددًا على موقف مصر الثابت تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع الرئيسي في الشرق الأوسط.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل إنهاء النزاعات والصراعات الإقليمية، مع ضرورة عدم إغفال القضية الفلسطينية أو تراجعها في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس المصري جدد التأكيد على أهمية تنفيذ الحلول السياسية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الدائم، مشيرًا إلى أن تكرار هذا الموقف في مختلف المحافل الدولية؛ يعكس ثبات الرؤية المصرية وعدم تغيرها رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

واختتم عامر حديثه بالتأكيد أن مصر تواصل التمسك برؤيتها القائمة على معالجة جذور الأزمات في المنطقة، مع إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات، بالتوازي مع متابعة الملفات الأخرى المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي.

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