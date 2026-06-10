رسالة مصر إلى إفريقيا بشأن سد النهضة.. تحرك إستراتيجي لكسب الرأي العام وحماية الأمن المائي

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير الدولي، إن الرسالة التي وجهتها القيادة السياسية المصرية إلى شعوب القارة الإفريقية بشأن أزمة سد النهضة وحقوق مصر في مياه النيل تمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة، إذ تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية لتخاطب الرأي العام الإفريقي بشكل مباشر.

أهمية الرأي العام في القارة

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هذا التحول في الخطاب المصري يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الرأي العام في القارة الإفريقية، التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، بما يجعله عنصرًا مؤثرًا في تشكيل المواقف تجاه القضايا الإقليمية الكبرى.

وأشار إلى أن ملف المياه بالنسبة لمصر لا يقتصر على كونه قضية تنموية، بل يرتبط بالأمن القومي والوجودي للدولة، مؤكدًا أن القاهرة تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون والمنفعة المشتركة بين دول الحوض.

أزمة سد النهضة لشعوب القارة

وأضاف أن مصر نجحت في توضيح أبعاد أزمة سد النهضة لشعوب القارة الإفريقية، مؤكدة أن تداعيات القضية لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تمتد إلى دول المصب كافة، الأمر الذي يتطلب تبني رؤية إفريقية أكثر توازنًا وعدالة في التعامل مع الملف.

دور الدبلوماسية البرلمانية

ودعا قرني إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والاستفادة من البرلمان الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، باعتباره منصة مهمة لعرض الموقف المصري وإبقاء قضية المياه ضمن أولويات النقاش الإفريقي.

التحركات السياسية والدبلوماسية

كما شدد على أهمية استمرار جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، بالتوازي مع التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حماية الحقوق المائية المصرية.

الشعوب والمؤسسات الإفريقية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في عرض الحقائق وتوسيع قنوات التواصل مع الشعوب والمؤسسات الإفريقية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي المصري وتعزيز الاستقرار في المنطقة.