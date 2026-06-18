كولومبيا تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على أوزبكستان

حقق منتخب كولومبيا انطلاقة قوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحصد أول ثلاث نقاط ويؤكد جاهزيته للمنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

مونيوث يمنح كولومبيا الأفضلية في الشوط الأول

فرض المنتخب الكولومبي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم عن طريق دانييل مونيوث في الدقيقة 14، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدف دون رد، وسط محاولات من المنتخب الأوزبكي للعودة دون نجاح.

أوزبكستان تدرك التعادل ولويس دياز يعيد التقدم

مع انطلاق الشوط الثاني، ظهر منتخب أوزبكستان بصورة أفضل ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 60 بواسطة فازولاييف، الذي استثمر إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ولم يدم التعادل طويلًا، إذ استعاد المنتخب الكولومبي زمام الأمور سريعًا، وتمكن نجمه لويس دياز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة متقنة، ليمنح منتخب بلاده أفضلية جديدة في اللقاء.

كامباز يؤكد الانتصار في الوقت القاتل

واصل المنتخب الأوزبكي محاولاته لإدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الكولومبي نجح في الحفاظ على تقدمه، قبل أن يوجه الضربة القاضية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما سجل كامباز الهدف الثالث في الدقيقة 90+9، لينهي آمال أوزبكستان ويؤكد تفوق كولومبيا.

وبهذا الفوز، يحصد منتخب كولومبيا ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالمونديال، بينما بقي منتخب أوزبكستان بدون نقاط بعد خسارته الأولى، في انتظار مباريات الجولة الثانية التي ستكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور المقبل