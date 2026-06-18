خالد الغندور يثير الجدل: لازم نبطل مبالغة.. ومصر طموحها أكبر من التعادل أمام بلجيكا

أكد الإعلامي الرياضي خالد الغندور أهمية ضبط ردود الأفعال تجاه نتائج المنتخب المصري، مشددًا على ضرورة التعامل بواقعية مع أي إنجاز دون مبالغة، حتى لا يتم حجب الحقائق الفنية المهمة التي تحتاج إلى تقييم دقيق.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تعليقًا على تعادل منتخب مصر مع نظيره البلجيكي 1-1، في مباراة دولية، أن الفرحة يجب أن تكون بقدر الحدث، دون تهويل أو تضخيم قد يؤدي إلى تجاهل أوجه القصور.

وقال خالد الغندور إن المبالغة في الاحتفاء بالتعادل قد تعكس شعورًا غير مبرر بالدونية، وكأن مواجهة منتخب بحجم بلجيكا تُعد إنجازًا استثنائيًا في حد ذاته، مؤكدًا أن النتيجة في المجمل "معقولة وليست عظيمة ولا مرضية".

وأضاف أن مراجعة المباراة بشكل موضوعي تُظهر أن المنتخب المصري كان الأفضل في فترات عديدة من اللقاء، لكنه أهدر فرصًا عديدة كانت كفيلة بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن استقبال الهدف جاء نتيجة خطأ ساذج، وهو ما يستوجب مراجعة فنية دقيقة من الجهاز الفني واللاعبين.

وتابع الغندور أن تاريخ الكرة المصرية لا يتناسب مع التأخر الطويل في تحقيق الفوز الأول في كأس العالم، والذي امتد لأكثر من 90 عامًا منذ أول مشاركة في 1934، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حاجة المنتخب إلى نقلة نوعية في العقلية والطموح.

وأشار إلى أن مقارنة المنتخب المصري بمنتخبات أفريقية أخرى حققت نتائج مميزة في المحافل الدولية، مثل المغرب ونيجيريا والكاميرون، تؤكد أن مصر قادرة على تحقيق مستويات أعلى، بشرط تعزيز الثقة والطموح لدى اللاعبين.

واختتم الغندور تصريحاته برسالة دعم للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن الجمهور المصري يدعم المنتخب بقوة، لكنه في الوقت نفسه يتطلع إلى نتائج أكبر، تبدأ بالتأهل للأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى، وصولًا إلى مراحل متقدمة مثل دور الـ16 وربع النهائي، مشددًا على أن "مصر تستحق والمصريون يستحقون".