قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |"الدين والتربية الوطنية" الأحد بلا أسئلة مقالية
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير
قلق وتوتر.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان امتحان التاريخ اليوم | فيديو وصور
إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود وشروط إنبي
أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها .. احرص على التحصين اليومي
30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
روته : الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة
الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة
كأس العالم| غانا وكوت ديفوار الأبرز.. نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية بالجولة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل: لازم نبطل مبالغة.. ومصر طموحها أكبر من التعادل أمام بلجيكا

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

أكد الإعلامي الرياضي خالد الغندور أهمية ضبط ردود الأفعال تجاه نتائج المنتخب المصري، مشددًا على ضرورة التعامل بواقعية مع أي إنجاز دون مبالغة، حتى لا يتم حجب الحقائق الفنية المهمة التي تحتاج إلى تقييم دقيق.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، تعليقًا على تعادل منتخب مصر مع نظيره البلجيكي 1-1، في مباراة دولية، أن الفرحة يجب أن تكون بقدر الحدث، دون تهويل أو تضخيم قد يؤدي إلى تجاهل أوجه القصور.

وقال خالد الغندور إن المبالغة في الاحتفاء بالتعادل قد تعكس شعورًا غير مبرر بالدونية، وكأن مواجهة منتخب بحجم بلجيكا تُعد إنجازًا استثنائيًا في حد ذاته، مؤكدًا أن النتيجة في المجمل "معقولة وليست عظيمة ولا مرضية".

وأضاف أن مراجعة المباراة بشكل موضوعي تُظهر أن المنتخب المصري كان الأفضل في فترات عديدة من اللقاء، لكنه أهدر فرصًا عديدة كانت كفيلة بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن استقبال الهدف جاء نتيجة خطأ ساذج، وهو ما يستوجب مراجعة فنية دقيقة من الجهاز الفني واللاعبين.

وتابع الغندور أن تاريخ الكرة المصرية لا يتناسب مع التأخر الطويل في تحقيق الفوز الأول في كأس العالم، والذي امتد لأكثر من 90 عامًا منذ أول مشاركة في 1934، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حاجة المنتخب إلى نقلة نوعية في العقلية والطموح.

وأشار إلى أن مقارنة المنتخب المصري بمنتخبات أفريقية أخرى حققت نتائج مميزة في المحافل الدولية، مثل المغرب ونيجيريا والكاميرون، تؤكد أن مصر قادرة على تحقيق مستويات أعلى، بشرط تعزيز الثقة والطموح لدى اللاعبين.

واختتم الغندور تصريحاته برسالة دعم للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن الجمهور المصري يدعم المنتخب بقوة، لكنه في الوقت نفسه يتطلع إلى نتائج أكبر، تبدأ بالتأهل للأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى، وصولًا إلى مراحل متقدمة مثل دور الـ16 وربع النهائي، مشددًا على أن "مصر تستحق والمصريون يستحقون".

خالد الغندور منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

سوزوكى التو

أسعار سوزوكى التو المستعملة في مصر

السيارات الصينية

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

جيلي إمجراند

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد