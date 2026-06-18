على الموضة.. ميس حمدان تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ميس حمدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميس حمدان

تألقت ميس حمدان في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بصيحة الـ polka dot التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

انتعلت ميس حمدان حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميس حمدان بتسريحة شعر بسيطة ووشعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر اللافت.