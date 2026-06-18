الانقلاب الصيفي 2026.. هل تتوقف الشمس ويعيش النصف الشمالي أطول نهار في العام؟

مع اقتراب نهاية يونيو، تستعد الأرض لاستقبال واحدة من أبرز الظواهر الفلكية السنوية، وهي الانقلاب الصيفي، الحدث الذي يعلن رسمياً بداية فصل الصيف الفلكي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويمنح ملايين البشر أطول ساعات النهار خلال العام.

لحظة فلكية فارقة تعلن قدوم الصيف

يحدث الانقلاب الصيفي عندما يصل ميل محور الأرض إلى أقصى زاوية له تجاه الشمس، والتي تبلغ نحو 23.44 درجة، ما يجعل أشعة الشمس تسقط بصورة أكثر مباشرة على النصف الشمالي من الكوكب.

ونتيجة لذلك، يشهد هذا الجزء من العالم أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وفي عام 2026، سيقع الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو، وتحديداً عند الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت غرينتش، وهي اللحظة التي يبلغ فيها ميل الأرض نحو الشمس ذروته.

لماذا لا يحدث الانقلاب دائماً في اليوم نفسه؟

رغم ارتباط الانقلاب الصيفي في أذهان كثيرين بيوم 21 يونيو، فإن موعده قد يتغير بين 20 و21 و22 يونيو تبعاً لطبيعة السنة وحسابات التقويم.

ويرجع ذلك إلى أن الأرض تحتاج إلى ما يزيد قليلاً على 365 يوماً لإكمال دورة كاملة حول الشمس، حيث توجد ساعات إضافية تتراكم سنوياً.

ولتعويض هذا الفارق الزمني، يُضاف يوم إلى التقويم كل أربع سنوات فيما يعرف بالسنة الكبيسة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف موعد الانقلاب من عام لآخر.

سر اختلاف ساعات النهار والليل

وفقاً للتفسيرات العلمية، لا تدور الأرض حول محور مستقيم تماماً، بل تميل بزاوية ثابتة نسبياً.

وهذا الميل هو السبب الرئيسي وراء تعاقب الفصول الأربعة واختلاف طول النهار والليل على مدار العام.

وخلال الانقلاب الصيفي، يميل النصف الشمالي للأرض مباشرة نحو الشمس، فتكون أشعتها أكثر تركيزاً، وتظهر الشمس عمودية تقريباً فوق مدار السرطان.

ولولا هذا الميل، لما عرف العالم الفصول بالشكل الحالي، ولظلت ساعات النهار متقاربة طوال السنة.

ما معنى كلمة «الانقلاب»؟

تعود تسمية الانقلاب إلى أصول لاتينية؛ إذ تتكون الكلمة من مقطعين "Sol" وتعني الشمس، و"Sistere" وتعني التوقف.

ويشير المصطلح إلى ما يبدو للمراقبين من تباطؤ أو توقف ظاهري في حركة الشمس عبر السماء قبل أن تغير اتجاهها الموسمي.

حقائق قد لا يعرفها الكثيرون

ورغم أن الانقلاب الصيفي يمثل أطول أيام السنة من حيث عدد ساعات النهار، فإنه لا يتزامن بالضرورة مع أبكر شروق للشمس أو أحدث غروب لها فغالباً ما يحدث أبكر شروق قبل الانقلاب بأيام، بينما يتأخر أحدث غروب إلى ما بعده.

الصيف الفلكي والصيف المناخي ما الفرق؟

يعتمد علماء الفلك على الانقلاب الصيفي بوصفه البداية الرسمية لفصل الصيف، بينما يستخدم خبراء الأرصاد الجوية تقويماً مختلفاً لأغراض الرصد والإحصاء المناخي، حيث يبدأ الصيف لديهم في الأول من يونيو وينتهي في 31 أغسطس.

ويهدف هذا التقسيم إلى تسهيل مقارنة البيانات المناخية بين السنوات المختلفة، في حين يظل الانقلاب الصيفي الحدث الفلكي الأبرز الذي يعلن دخول الأرض فعلياً إلى موسم الصيف في نصفها الشمالي.

مشهد كوني يتكرر كل عام

ورغم تكراره السنوي، يظل الانقلاب الصيفي واحداً من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للاهتمام، إذ يذكر البشرية بالعلاقة الدقيقة بين حركة الأرض والشمس، وبالدور المحوري الذي يلعبه ميل الكوكب في تشكيل الفصول والمناخ وأنماط الحياة على سطحه ففي تلك اللحظة الفريدة من يونيو، يبدو وكأن الشمس تتوقف للحظات، معلنة بداية فصل جديد من الدفء والضوء.