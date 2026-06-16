الغردقة تستعد للصيف بأرخص شاطئ عام في مصر.. والدخول بـ20 جنيهًا

مع العد التنازلي لانطلاق موسم المصايف، تتجه الأنظار إلى مدينة الغردقة التي تواصل تعزيز حضورها كإحدى أبرز الوجهات الشاطئية في مصر، مستفيدة من شبكة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي احتياجات فئات مختلفة من الزوار، سواء الباحثين عن الخدمات الفاخرة أو الراغبين في قضاء يوم ترفيهي بتكلفة محدودة.

وفي إطار استعداداتها للموسم الصيفي، كثفت الجهات المعنية أعمال التجهيز والتطوير بعدد من الشواطئ العامة، بهدف رفع كفاءتها واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصطافين المتوقع توافدهم خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الإقبال على الشواطئ العامة باعتبارها متنفسًا اقتصاديًا للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الترفيه والسفر.

ويتصدر "شاطئ العائلات 2" ــ المعروف سابقًا باسم "ميريت" ــ قائمة الشواطئ الأكثر جذبًا للزوار، ليس فقط بسبب موقعه وخدماته، بل أيضًا نتيجة انخفاض تكلفة الدخول التي تبلغ 20 جنيهًا للفرد، مع السماح للأطفال بالدخول دون رسوم. هذا المستوى السعري يجعله من بين أقل الشواطئ تكلفة على مستوى الجمهورية، وهو ما يفسر معدلات الإقبال المرتفعة التي يشهدها يوميًا.

وخلال الأشهر الماضية، خضع الشاطئ لعملية تطوير شاملة بلغت استثماراتها نحو 60 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تحويله إلى مساحة ترفيهية متكاملة. وشملت الأعمال إنشاء ممشى حديث وتجهيز مناطق للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى توفير مظلات وكافتيريات ومطاعم وخدمات أساسية متطورة، من بينها دورات مياه حديثة ومناطق مخصصة للأطفال. كما جرى تعزيز عوامل الأمان عبر منظومة كاميرات مراقبة تغطي الموقع بالكامل، إلى جانب توفير ساحات مخصصة لانتظار السيارات.

وتعكس المساحة الكبيرة للشاطئ قدرته على استيعاب أعداد ضخمة من الزائرين، إذ يمتد بطول يقارب 400 متر وتبلغ مساحته نحو 25 ألف متر مربع، ما يمنحه ميزة تنافسية خلال فترات الذروة التي تشهدها المدينة في موسم الصيف.

ولا تقتصر البدائل المتاحة أمام الزائرين على هذا الشاطئ فقط، إذ تضم الغردقة عددًا من المواقع الترفيهية العامة الأخرى، من بينها منتجع العائلات والنادي الاجتماعي وشاطئ العائلات 1، حيث تبلغ رسوم الدخول نحو 50 جنيهًا للفرد، مع توفير خدمات الإنقاذ والإسعاف والمرافق الترفيهية المتنوعة التي تضمن تجربة آمنة ومريحة للزوار.

في المقابل، تستمر الشواطئ الخاصة المنتشرة على امتداد ساحل المدينة، خصوصًا في منطقة الشيراتون جنوب الغردقة، في استقطاب شريحة مختلفة من المصطافين، حيث تتفاوت أسعار الدخول ما بين 100 و600 جنيه للفرد وفقًا لطبيعة الخدمات ومستوى الرفاهية المتوفر داخل كل منشأة.

ومع تزايد الطلب على المقاصد الساحلية خلال فصل الصيف، تبدو الشواطئ العامة في الغردقة لاعبًا رئيسيًا في توفير بديل ترفيهي منخفض التكلفة، مدعومًا بخطط تطوير مستمرة تستهدف تحسين جودة الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة سياحية وترفيهية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية.