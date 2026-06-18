طلب منه علاقة محرمة.. حبس المتهم بتقييد صديقه بالحبال وتمزيقه بالطعنات بالوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهم بقتل صديقه في الوراق ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان اسباب وتوقيت الوفاة بعدما أسفرت مناظرة النيابة عن إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وشهدت منطقة الوراق واحدة من أبشع الجرائم خلال الساعات الماضية بعدما قرر شاب الانتقام من صديقه الذي طلب منه ممارسة علاقة محرمة فقيده بالحبال ومزق جسده بعدة طعنات وهرب تاركا جثة صديقه غارقة في الدماء.

البداية كانت عندما تلقى العميد محمد الجيار، مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه وعليها آثار اعتداء، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الضحية تعرض للضرب بعدة طعنات بخلاف تقييده بالحبال.

ومع بدء التحريات، قاد المقدم عبد الباقي أمين، رئيس مباحث الوراق، فريق البحث لكشف غموض الواقعة، حيث تم فحص دائرة معارف المجني عليه وتحركاته الأخيرة، لتقود الخيوط سريعًا إلى أحد أصدقائه المقربين، وبتكثيف التحريات وجمع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي لم يصمد طويلًا أمام الأدلة، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم إنه دخل في خلاف مع المجني عليه، تطور إلى مشادة كلامية، دفعته – بحسب اعترافاته – إلى تقييد صديقه بالحبال قبل أن يسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، ليسقط جثة هامدة داخل منزله، وأضاف المتهم أن سبب الخلاف يعود إلى غضبه من مطالبات المجني عليه له بممارسات غير أخلاقية حيث طلب منه إقامة علاقة محرمة تهين رجولته، مؤكدًا أن النقاش بينهما خرج عن السيطرة وانتهى بارتكابه الجريمة.

وأرشد المتهم رجال المباحث إلى السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الجريمة.