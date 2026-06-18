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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 71 متهما بخلية اللجان الإدارية الإرهابية.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 20 يونيو 2026، محاكمة 71 متهما، في القضية رقم 15887 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمعروفة باللجان الإدارية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 25 سبتمبر 2025، بدائرة المقطم والإسماعيلية والسويس والدقهلية والشرقية وأخريات، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل للترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 71 متهما اللجان الإدارية إرهاب

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