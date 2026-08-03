برلمانية : الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية أولوية للأمن القومي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون آمن منها، تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات العالمية الراهنة.

بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي

وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير مشروعات التخزين والصوامع، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن توافر السلع الأساسية وحماية المواطنين من أي تداعيات خارجية.

وأضافت نجلاء العسيلي أن امتلاك مخزون استراتيجي من السلع لفترات مطمئنة يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، مشيرة إلى أن ملف الغذاء أصبح من أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي في ظل الأزمات الدولية واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطوير منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يمثل أحد أهم محاور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأشادت النائبة بمشروعات الدولة في مجال الزراعة والتخزين وإنشاء المجمعات والصوامع الاستراتيجية، مؤكدة أنها تمثل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأمن الغذائي المصري، وتسهم في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

واختتمت نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي سيكون له دور كبير في الوصول إلى منظومة غذائية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.