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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل : اجتماع الرئيس السيسي يُجسد التلاحم الحكومي لحماية الأسواق وضبط الأسعار

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن ملفات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، يُمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد المحلية في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن نجاح الدولة في الحفاظ على مخزون سلعي آمن يقترب في بعض السلع الأساسية من عام كامل يُعد إنجازًا لوجستيًا مهمًا، يعكس القدرة العالية على إدارة منظومة النقل، والتفريغ، والربط الشرياني بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك بمرونة تامة تضمن عدم حدوث أي اختناقات في الأسواق، مشيدًا بالبنية التكنولوجية لمجمع صوامع "مستقبل مصر"، مؤكدًا أن الفكر اللوجستي الحديث يعتمد بالأساس على الحوكمة الرقمية للتخزين لتقليل الهدر والفاقد، وحفظ المحاصيل الاستراتيجية بآليات متطورة تتيح المراقبة اللحظية للأرصدة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستباقية لتأمين احتياجات المواطنين.

إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية

وثمن الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، التوجهات الرئاسية بإنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، ودراسة برنامج الدعم النقدي السلعي المقترح، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تُعيد هيكلة شبكات التوزيع الداخلية، وتضمن تدفق السلع وحرية اختيار المواطن وفق احتياجاته الفعلية، مع إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية والأشد فقرًا.

 تعصف بحركة الملاحة وسلاسل التوريد

وأكد أن نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على مخزون سلعي آمن يقترب في بعض السلع الأساسية من عام كامل، في ظل محيط إقليمي مضطرب وأزمات تعصف بحركة الملاحة وسلاسل التوريد بالبحر الأحمر والمنطقة، يعكس طفرة حقيقية في إدارة المنظومة اللوجستية القومية، موضحًا أن مفهوم الأمن الغذائي لم يعد مقتصرًا على كميات الإنتاج الزراعي فحسب، بل بات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة اللوجستيات؛ من عمليات النقل، والتفريغ بالموانئ، والربط الشرياني بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك والشركات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه المرونة اللوجستية التي أظهرتها الدولة قطعت الطريق على أي قفزات مفاجئة في الأسعار العالمية، وضمنت استقرار تدفق السلع دون أي اختناقات في السوق المحلي.

إجراءات تنقية منظومة البطاقات

وأشار إلى أن إعلان وزير التموين عن إجراءات تنقية منظومة البطاقات، بالتوازي مع التوجه لإنشاء 300 مخبز استراتيجي كمرحلة أولى، يُمثل إعادة هيكلة حقيقية لشبكات التوزيع الداخلية، مؤكدًا أن فكرة المخابز الاستراتيجية تعني لوجستيًا الانتقال من نمط المخابز الصغيرة المشتتة إلى مراكز تصنيع وتوزيع كبرى ذات كفاءة إنتاجية عالية ونظام رقابي صارم، مشددًا على أن هذا التحول يضمن وصول رغيف الخبز بمواصفات قياسية لكافة المواطنين، ويحقق توازنًا جغرافيًا يمنع التكدس، ويضمن حوكمة الدعم وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية والشرائح الأشد فقرًا التي أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الاهتمام بها.

تجسيد لسياسة التلاحم والتعاون بين أجهزة الدولة

وثمن بشدة قرارات الرئيس السيسي في هذا الاجتماع، موضحًا أنها تجسيد لسياسة التلاحم والتعاون بين أجهزة الدولة؛ من وزارة التضامن، والتموين، والزراعة، وصولًا إلى الرقابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء لضمان جودة السلع وضبط الأسعار، مؤكدًا أن التوجيه الرئاسي بإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص في المنظومة اللوجستية والإنتاجية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة النقل حزب الجيل الديمقراطي

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