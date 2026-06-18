البورصة تطلق مبادرة التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات من جميع المحافظات

شارك عمر رضوان رئيس البورصة المصرية في أعمال الدورة الأولى للمجلس الاستشاري للأعمال والتعاون الدولي بكلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع العلمين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وعدد من أصحاب السعادة السفراء والقناصل وممثلي الجامعات الأعضاء بجامعة الدول العربية وقيادات مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد رئيس البورصة المصرية خلال كلمته أن التعاون بين البورصة المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الأعمال، بما يسهم في تطوير التعليم العالي ومواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الحديث.

وخلال المؤتمر تم إطلاق مبادرة "التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات في البورصة المصرية"، والتي تتيح للطلاب المتفوقين في التخصصات ذات الصلة فرصة التدريب العملي داخل البورصة المصرية لمدة ستة أشهر بمختلف الإدارات والقطاعات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية وإعدادهم لسوق العمل، مع إمكانية الاستفادة من العناصر المتميزة منهم مستقبلًا وفقًا لاحتياجات العمل واجتيازهم مراحل التقييم المختلفة.

وتولي البورصة المصرية اهتمامًا كبيرًا بنشر الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية الاقتصادية، وأطلقت البورصة منذ سنوات برنامجا تدريبيا بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية على مستوى المحافظات بهدف تأهيل الطلاب وتعريفهم بأساسيات الاستثمار وأسواق المال وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

وأضاف رضوان أن البرنامج التدريبي للمبادرة يتضمن سبع محاضرات متخصصة تغطي مختلف أدوات وآليات سوق المال، ويشارك في تقديمها نخبة من الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الناجحة في سوق المال المصرية، مشيرًا إلى أن أكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة استفادوا من البرامج التدريبية التي نظمتها البورصة على مدار السنوات الماضية.

كما أشار إلى حرص البورصة المصرية على التواجد داخل الجامعات المتعاونة معها من خلال أجنحة تعريفية متخصصة يتم تنظيمها بصورة دورية للتواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بفرص الاستثمار وآليات عمل سوق الأوراق المالية.

وفي إطار جهودها لتطوير أدوات التوعية المالية، كشف رئيس البورصة المصرية عن العمل حاليًا على إعداد وإنتاج نحو 50 حلقة تعليمية بنظام البودكاست بالتعاون مع شركة TPP، تستهدف تقديم محتوى مبسط وعصري يتوافق مع اهتمامات الأجيال الجديدة ويعزز فهمهم لأساسيات الاستثمار في البورصة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية ونشر الثقافة المالية بين الشباب يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البورصة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال لزيادة فرص التدريب العملي وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات الواقعية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، أشاد بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، مؤكدًا تطلع البورصة المصرية إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بما يدعم نشر الوعي المالي والاستثماري وبناء أجيال جديدة من الكفاءات المؤهلة لقيادة المستقبل.