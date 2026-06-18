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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير : رفض الشارع الإيراني لأمريكا دفع طهران للتوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

أكد إبراهيم شير، خبير الشؤون الإيرانية من طهران، أنه منذ الحديث عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كان يرى أن عقد لقاء مباشر بين الجانبين في سويسرا والتوقيع على المذكرة بشكل تقليدي أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن الإيرانيين لم يكونوا قادرين على الإقدام على مثل هذه الخطوة في ظل رفض الشارع اليميني داخل إيران لأي لقاء مباشر مع المسؤولين الأمريكيين.

اللجوء إلى التوقيع الإلكتروني

وأوضح “شير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن إيران اختارت التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم باعتباره أهون الخيارات الممكنة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن قرار اللجوء إلى التوقيع الإلكتروني كان قرارًا إيرانيًا بالأساس، نظرًا لحساسية الأوضاع الداخلية ورفض قطاعات واسعة من الشارع الإيراني لفكرة مصافحة المسؤولين الأمريكيين بعد فترة قصيرة من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات الإيرانية.

 تداعيات اغتيال المرشد الإيراني

وأضاف أن الداخل الإيراني لا يزال يعاني من تداعيات اغتيال المرشد الإيراني، وأن الجرح الناتج عن عملية الاغتيال لم يلتئم حتى الآن، وهو ما يجعل من الصعب على الشارع الإيراني تقبل أي مشهد يجمع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في لقاءات مباشرة أو مصافحات علنية.

استكمال المشاورات والتفاهمات

وأشار خبير الشؤون الإيرانية إلى أن مذكرة التفاهم الحالية صالحة لمدة 60 يومًا من المناقشات، متوقعًا أن يتم تمديد هذه الفترة لفترة زمنية إضافية، موضحًا أنه بعد انتهاء الستين يومًا الأولى من المرجح أن يتم مد العمل بالمذكرة لمدة 60 يومًا أخرى لاستكمال المشاورات والتفاهمات بين الطرفين.

إيران وأمريكا المرشد الإيراني اغتيال المرشد الإيراني طهران

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