كدمات وجروح.. القبض على شخص وزوجته تعديا على ابنته بالضرب في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على ابنته بالضرب وحبسها في كفر الشيخ.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يونيو تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من (ربة منزل ، نجلة شقيقتها المُعتدى عليها "مقيمة طرف والدها وزوجته لوفاه والدتها")، بتضررهما من والدها وزوجته لقيامهما بالتعدى على الثانية بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة تم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه (مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تقويمها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات .





