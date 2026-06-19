لبنان: 3980 قتيلا و12001 جريح حصيلة العدوان الاسرائيلى منذ 2 مارس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الاسرائيلى منذ 2 مارس الماضى حتى اليوم؛ بلغت 3980 قتيلا و12001 جريح.

وأوضح المركز - في بيان - أن هذه الأرقام تستند إلى الإحصاءات المحدثة التي يتم جمعها وتوثيقها بشكل مستمر من مختلف المناطق المتضررة، في إطار متابعة تداعيات الاعتداءات والعمليات العسكرية.

ولفت إلى أن فرق وزارة الصحة تواصل متابعة الأوضاع الصحية والإنسانية في المناطق التي تعرضت للاعتداءات، والعمل على تحديث بيانات الضحايا وفق المعطيات الواردة من الجهات المختصة.