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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يدعو لنشر ثقافة الإيجابية والتسامح ضمن مبادرة «ابتسم وكن مختلف»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أهمية المبادرات المجتمعية التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة التفاؤل والاحترام والتواصل الإنساني يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في إطار مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن مبادرة «ابتسم وكن مختلف»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الوحدة المركزية للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، تأتي بهدف ترسيخ ثقافة الابتسامة باعتبارها سلوكًا حضاريًا يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في تعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء من الأمل والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف العاملين بالجهاز الإداري والشباب والطلاب والأسر ومقدمي الخدمات للجمهور، من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية، تشمل مسابقات الرسم والتصوير والكتابة، والندوات التثقيفية، وتصميم المواد التوعوية، بما يسهم في نشر قيم التسامح والإيجابية ودعم الصحة النفسية والمجتمعية.

توعية ونشر الثقافة 

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تدعم كافة الجهود التي تسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وإيجابية، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من السلوكيات اليومية البسيطة، وأن الابتسامة قادرة على إحداث أثر إيجابي كبير في بيئة العمل والخدمات العامة والعلاقات الإنسانية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق رضا المواطنين وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي توعية ونشر ثقافة دعم الأسر والعائلات

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