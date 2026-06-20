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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء..محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.33% ويهنئ الطلاب الناجحين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 76.33%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل جميع الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا في إطار من الدقة والشفافية، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن إعلان النتيجة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها منظومة التعليم بالمحافظة طوال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح والمراجعة، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

تحرك تنفيذي 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التفوق والتميز، باعتبار أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

أوائل طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 

وجاءت نسب النجاح في باقي الشهادات التعليمية كالتالي: الإعدادية المهنية بنسبة 68.96%، وإعدادية المكفوفين بنسبة 87.5%، والتلمذة الصناعية بنسبة 89.86%، فيما حققت إعدادية الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، وهو ما يعكس الاهتمام بجميع فئات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

تبادل الخبرات 

وفي ختام تصريحاته، ثمّن محافظ الغربية جهود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والقائمين على أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا أن النجاح مسؤولية مشتركة شاركت فيها الأسرة والمدرسة معًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات لأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اوائل الشهادة الاعدادية طلاب وطالبات

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