السجن المؤبد للمتهمة بخطف الطفلة ندى لمدة 12 عاما في القاهرة

قضت محكمة جنايات الوايلي بمحكمة عابدين، بمعاقبة المتهمة باختطاف ندى فتاة العباسية بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية ارتكاب المتهمة جريمة اختطاف المجني عليها ندى منذ 12 عامًا من أسرتها.

تفاصيل القضية



وقالت المتهمة للمحكمة، إنها لم تخطف الطفلة ولكن وجدتها تائهة فى الشارع فقررت أخذها إلى شقتها وتربيتها، وأنها خشيت تسليمها لقسم الشرطة من دخولها الأحداث فقررت تربيتها مع شقيقتها، ولم تتمكن من ادخالها المدرسة وتعليمها بسبب عدم وجود أوراق لديها.

البداية عندما اختفت طفلة من أسرتها منذ عام 2014، تحركت أجهزة وزارة الداخلية بذكاء وسرعة، لتبدأ رحلة البحث عن "الابنة التائهة" في أزقة القاهرة، لتتكشف مفاجأة لم تكن تخطر على بال أحد.

وكشفت التحريات الأمنية، أن "عاملة نظافة" تقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، هي من خطفت الطفلة قبل 12 عاماً ولم تكتفِ الخاطفة بجرمها، بل خططت ببراعة "شيطانية" لضمان عدم الوصول إليها فقامت بتزوير أوراق ثبوتية للطفلة ونسبتها لزوجها، بل ووصل بها الجبروت لاستخراج شهادة وفاة مزورة لزوجها، لتبدو الطفلة يتيمة الأبوين.

وكشف تحليل الـ DNA للفتاة وأسرتها المشكوك في أهليتهم لها ظهر إيجابيًا أي أن الفتاة هي بالفعل الطفلة التي اخطفت منذ 12 عامًا من أسرتها وعاشت لمدة 3 سنوات مع الخاطفة في الشارع المجاور لأسرتها الحقيقية.

ونجحت الأجهزة الأمنية ، في تحديد مكان الفتاة وضبط الخاطفة التي انهارت واعترفت بكل شيء. وفي مشهد مهيب، تم التوصل لوالدي الفتاة الحقيقيين المقيمين بدائرة قسم شرطة "الظاهر"، وبعد التأكد من "صحة النسب" عبر الإجراءات القانونية، عادت الابنة لأمها.