350 فرصة بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات.. رابط التقديم

أعلن وزير العمل حسن رداد عن توفر 350 فرصة عمل جديدة للشباب بالخارج، كعمالة زراعية موسمية لمدة سنتين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي لتلبية احتياجات إحدى الدول العربية من العمالة الزراعية المصرية، مع تقديم حزمة متكاملة من المزايا والشروط كالتاليي المزايا الممنوحة: الراتب: 409 دولارات شهرياً، إقامة مجانية، تأمين طبي شامل، وجبات طعام، تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً)، ومنح يوم راحة أسبوعياً. ومن شروط التقديم: أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 40 سنة...و امتلاك خبرة سابقة في المجال الزراعي...و أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للعمل.

وتقرر فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المتقدمين لمدة 3 أيام فقط من تاريخ الإعلان، وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً عبر الرابط الرسمي التالي التابع للوزارة:

https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index