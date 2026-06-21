تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة

نستعرض أسماء المصابين الـ 7 ، الذين تعرضوا لحادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين كل من بسام .ح.م 36 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد .ب.ا 38 سنة، واصيب باشتباه نزيف، وتراس .ش 13 سنة، وأصيب بكسر فى القدم اليمنى.

حادث

كما أصيب بالحادث سعد الدين .أ.م 21 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر فى القدم اليمنى، وشيماء .م.ع 26 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة أحمد محمود، 45 سنة، بكسر فى الذراع الأيمن.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل أمام مزلقان العقبة الكبرى على طريق أسوان الزراعى، وعلى الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة .