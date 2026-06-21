بشير التابعي: مصطفى شوبير تعرض للظلم ويستحق فرصته

أكد بشير التابعي أن مصطفى شوبير لم يحصل على التقدير الكافي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يستحق فرصة المشاركة الأساسية منذ الموسم الماضي لما يمتلكه من قدرات فنية وإمكانات كبيرة تؤهله للتألق.

وخلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة» مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، أوضح التابعي أن المستوى المميز الذي يقدمه الحارس الشاب حاليًا هو نتاج عمل متواصل وجهد كبير وصبر طويل، مؤكدًا أن نجاحه لم يكن وليد الصدفة.

وأضاف أن مصطفى شوبير نجح في استغلال كل فرصة أتيحت له لإثبات قدراته، معتبرًا أن ما يحققه الآن يمثل مكافأة طبيعية لالتزامه واجتهاده طوال السنوات الماضية.

وأشار التابعي إلى أن قوة المنافسة في مركز حراسة المرمى داخل النادي الأهلي لم تعرقل تطور الحارس الشاب، بل دفعته إلى تحسين مستواه الفني والبدني بصورة واضحة، وهو ما انعكس على أدائه في المباريات الأخيرة.

كما أكد أن تجربة مصطفى شوبير تمثل مثالًا ملهمًا للاعبين الشباب، بعدما حوّل فترة الانتظار إلى دافع قوي للتطور والعمل المستمر، لافتًا إلى أن مستواه الحالي يجعله من أبرز المرشحين لدخول حسابات منتخب مصر لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن تألق مصطفى شوبير يعد إنصافًا مستحقًا بعد سنوات من الصبر والعمل، مشددًا على أن قصته تؤكد أن الاجتهاد والإصرار يظلان الطريق الأهم نحو النجاح والوصول إلى أعلى المستويات.