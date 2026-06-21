فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية

حققت البعثة المصرية انطلاقة قوية في أول نهائيات البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 سنة والأولى تحت 16 سنة، المقامة على مضمار ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بعدما حصدت مصر ميداليتين في منافسات صباح اليوم الأول.

ونجحت البطلة المصرية منار إسماعيل في التتويج بالميدالية الفضية لسباق 10 آلاف متر مشي لفئة تحت 23 سنة، فيما أحرزت البطلة نور محمد مسرجة الميدالية البرونزية في نفس السباق، لتمنحا المنتخب المصري أولى ميدالياته في البطولة العربية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من عدد من الدول العربية، حيث تستضيفها مدينة الإسماعيلية على مضمار ستاد هيئة قناة السويس، وسط تنظيم مميز ومنافسات قوية بين الأبطال العرب.

وانطلقت مراسم الافتتاح الرسمية للبطولة مساء امس السبت ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتضمنت فقرات احتفالية متنوعة، تسبقها منافسات رياضية بدأت في السادسة مساءً، واستكملت باقي المسابقات عقب انتهاء حفل الافتتاح.



ويأمل المنتخب المصري في مواصلة حصد الميداليات وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة.