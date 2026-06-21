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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تدخل قائمة الأفضل عالميًا في التصنيفات العلمية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن ما حققته مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة "JAR" يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تطوير البحث العلمي داخل الجامعة، ويعكس رؤية استراتيجية لتعزيز حضور المجلات العلمية المصرية على الساحة الدولية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود متواصلة لرفع جودة النشر العلمي وربط الإنتاج البحثي المحلي بالمعايير العالمية.

معامل تأثير مرتفع وتصنيف ضمن الفئة الأولى Q1

وأشار السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المجلة نجحت في تسجيل معامل تأثير بلغ 17.1، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63% مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن هذا الأداء المتميز مكّن المجلة من الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 عالميًا، إلى جانب احتلالها المركز الحادي عشر عالميًا من بين 136 مجلة علمية في مجال العلوم متعددة التخصصات.

استراتيجية لربط المجلات المصرية بالنشر الدولي

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن هذا النجاح يعكس استراتيجية جامعة القاهرة في ربط مجلاتها العلمية بمنظومة النشر الدولي، مشيرًا إلى أن المجلات ذات الطابع العالمي تمثل نحو 10% من إجمالي إصدارات الجامعة العلمية.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة النشر العلمي وتحسين جودة الأبحاث المصرية المنشورة عالميًا.

دعم الباحثين ورفع معدلات الاستشهاد العلمي

وأوضح السعيد أن وجود مجلات مصرية داخل قواعد البيانات الدولية المعتمدة يساهم بشكل مباشر في تسهيل عملية نشر الأبحاث للباحثين المصريين، وإيصالها إلى المجتمع الأكاديمي العالمي.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة معدلات الاستشهاد المرجعي (Citations)، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

"الدبلوماسية العلمية" أداة لتعزيز القوة الناعمة

وتطرق نائب رئيس جامعة القاهرة إلى البعد الاستراتيجي لهذا التطوير، موضحًا أن النشر العلمي والمجلات الدولية أصبحت أحد أدوات "الدبلوماسية العلمية" التي تعزز القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأكد أن هذا المسار يفتح المجال أمام شراكات بحثية دولية أوسع بين الجامعات المصرية ونظيراتها حول العالم.

تعاون مع ناشر عالمي وتنوع في التخصصات

واختتم السعيد تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلة "JAR" تتعاون مع الناشر العالمي Springer، وتركز على نشر الأبحاث البينية متعددة التخصصات، والتي تشمل مجالات الطب والهندسة والعلوم الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء، إضافة إلى العلوم الزراعية.

جامعة القاهرة الدراسات العليا جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة JAR

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