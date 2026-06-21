القاهرة الإخبارية: تعزيزات للجيش السوداني لمنع تقدم الدعم السريع بولاية شمال كردفان

أكد محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، أن التطورات الميدانية تتسارع في ولاية شمال كردفان، مشيراً إلى تعرض منطقة أم روابة لهجمات بالمسيّرات، إلى جانب استهداف مدينة كوستي التابعة لولاية النيل الأبيض لهجوم بمسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع.

تطورات الأوضاع في السودان

وأوضحت محمد إبراهيم، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم السريع يواصل التقدم في ولاية النيل الأزرق الواقعة جنوب شرقي السودان على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، في وقت تتركز فيه التطورات الأبرز داخل إقليم كردفان.

وأوضح إبراهيم أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق غرب وشمال مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط توقعات بحدوث تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار استهداف المدينة من جانب الدعم السريع، الذي يسعى إلى اجتياحها، بحسب المعطيات الميدانية، مشيرًا، إلى أن الجيش السوداني يتمركز بكثافة داخل مدينة الأبيض رغم استمرار الهجمات.

وتابع، أن الدعم السريع يواصل استهداف المدنيين بصورة مباشرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخروج أعداد من النازحين من مدينة الأبيض باتجاه ولاية النيل الأبيض، مع احتمالات تزايد موجات النزوح إذا استمرت الأوضاع الحالية.

ولفت إلى وجود تطورات ميدانية كبيرة في ولاية جنوب كردفان، حيث ينتشر الجيش السوداني في عدة مواقع، لا سيما غرب مدينة كادوقلي ومدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية.