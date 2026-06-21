الاستثمار: استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية

أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا باستثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية البالغ 90 دولارا للطن.

نص القرار

نص القرار على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية "التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2%" لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، على أن يتعهد المصدر في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل، بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية.

كانت وزارة الاستثمار قررت في مايو الماضي فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن الواحد، أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن نترات الأمونيوم تدخل في العديد من الصناعات كالأسمدة والتعدين وصناعة الغازات الطبية.