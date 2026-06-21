سوما باي تعزز مكانة الاستثمار الساحلي الفاخر في مصر خلال الدورة 20 من معرض Nile Property Expo في لندن

أعلنت مجموعة "سوما باي" ، إحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر في مصر، عن مشاركتها الرسمية في الدورة العشرين لمعرض "عقارات النيل".

يُقام هذا الحدث الاقتصادي البارز في فندق "لندن هيلتون بارك لين" العريق، ليكون بمثابة المنصة الاقتصادية الأكبر المخصصة لترويج الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية في السوق المصري من قلب العاصمة البريطانية.

تأتي مشاركة المجموعة كجزء من وفد مصري رفيع المستوى يضم نخبة تمثل مسؤولين حكوميين، ومستثمرين مؤسسيين، وقادة أعمال من كلا البلدين. وتسعى "سوما باي" من خلال هذا التواجد الاستراتيجي إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين الدوليين والجالية المصرية المقيمة في المملكة المتحدة، والتي تمثل قوة بشرية واقتصادية هامة تبلغ 650 ألف مغترب مصري، إلى جانب شبكة قوية من المستثمرين الدوليين في لندن. وترتكز خطة المشاركة بشكل أساسي على استقطاب فرص استثمارية مؤهلة ، وتقديم تجربة حية تبرز ريادة المجموعة ومكانتها كوجهة مصرية فاخرة على ساحل البحر الأحمر.

وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي:"تواجدنا في الدورة العشرين لمعرض عقارات النيل يعكس إيماننا الراسخ بالدور الحيوي للشراكات المؤسسية طويلة الأجل في تشكيل مستقبل الاستثمار الدولي.

ويشهد قطاعا العقارات والسياحة في مصر مرحلة تحول محورية تتجاوز مجرد تلبية الطلب المحلي، لتصبح ركيزة اقتصادية استراتيجية ترتبط بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير العملة الصعبة، وتوسيع البنية التحتية المستدامة".

وأضاف:"هدفنا الأساسي من هذا الحدث هو ترجمة الزخم الاقتصادي في لندن إلى شراكات ملموسة، مما يتيح لنا استعراض منظومتنا المتكاملة التي تجمع بين خدمات الضيافة عالمية المستوى، والوحدات السكنية الفاخرة، والبنية التحتية المتطورة. وهذا يؤكد مكانة سوما باي المستحقة في صدارة الوجهات السياحية والاستثمارية على ساحل البحر الأحمر، لتقدم بوابة آمنة وذات عوائد مجزية للمغتربين المصريين والمستثمرين البريطانيين والدوليين على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يوفر بيئة تفاعلية مثالية لتعزيز الحوار مع المستشارين البريطانيين، والمؤسسات الاستثمارية، وأبناء الجالية المصرية الراغبين في لعب دور فاعل وطويل الأجل في مسيرة النمو الاقتصادي بمصر، في ظل العلاقات التاريخية والاقتصادية القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة.

نبذة عن «سوما باي»:

تُعد «سوما باي» وجهة سياحية رائدة في مصر، وتتفرد بموقعها الساحر والمثالي على ساحل البحر الأحمر (على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي، و4 ساعات طيران من وسط أوروبا).

تمتد هذه المدينة المتكاملة والمكتفية ذاتياً على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتحيط بها مياه البحر من ثلاث جهات. وتضم سوما باي 6 فنادق ومنتجعات فاخرة، إلى جانب محفظة استثنائية تشمل أكثر من 20 مجتمعاً سكنياً وعقارياً؛ حيث تُعد بيئتها الفريدة ومرافقها المتكاملة الراقية مسرحاً لتجارب استثنائية لا تُنسى بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتشتهر «سوما باي» بشواطئها الرملية الخلابة الممتدة على طول 11 كيلومتراً من شريط البحر الأحمر الساحلي البكر. وتضم ملاعب جولف عالمية من تصميم اللاعب الأسطوري "غاري بليير"، فضلاً عن الإطلالات البانورامية للمرسى الساحلي (المارينا) والتي تمزج بسلاسة متناهية بين سحر البحر، وعظمة الجبال، وهدوء الصحراء المحيطة، لتشكل في مجملها لوحة فنية ساحرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني somabay.com، والتواصل مع سوما باي عبر منصات: فيسبوك، إنستغرام، لينكد إن، ويوتيوب.