قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مصافحة بين وفدي واشنطن وطهران.. محادثات سويسرا تنطلق وسط فتور دبلوماسي
لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
أذكار المساء مكتوبة كاملة حصن المسلم.. اغتنم فضل أدعية النبي بعد العصر
البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة يعقد اجتماعه بكلية الهندسة ويبحث دعم الخريجين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار توجه جامعة القاهرة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف كلياتها ومعاهدها، عقد مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمقر كلية الهندسة، وذلك ضمن سياسة القطاع الهادفة إلى عقد اجتماعاته بشكل دوري داخل كليات ومعاهد الجامعة المختلفة، والتي بدأت بكلية الزراعة، ثم كليات الطب البيطري والعلاج الطبيعي والهندسة.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شوقي، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر حزين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق نصر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أعضاء مجلس القطاع.

وأكد الدكتور محمد رفعت أن عقد اجتماعات مجلس القطاع داخل كليات الجامعة يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين أعضاء المجلس والكليات المختلفة، والتعرف عن قرب على الإمكانات العلمية والبحثية والخدمية والمراكز والوحدات المتخصصة التي تمتلكها كل كلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين كليات ومعاهد الجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير دور القطاع في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من بينها التوسع في دعم خريجي جامعة القاهرة من خلال دراسة إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين تتبع القطاع، بما يسهم في تعزيز التواصل المستمر معهم والاستفادة من خبراتهم ودعم مساراتهم المهنية.

وفي إطار جهود الجامعة لتعزيز الاستدامة، أعلن الدكتور محمد رفعت استعداد القطاع لإطلاق مشروع إعداد أول جرد مؤسسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية منخفضة الكربون، ويسهم في قياس البصمة الكربونية للجامعة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.

كما ناقش المجلس إعادة تشكيل المكاتب الخضراء بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، بمشاركة الطلاب من مختلف الفرق الدراسية تحت مسمى "الفريق الأخضر"، مع التوسع في اختصاصاتها وأنشطتها، وذلك في إطار جهود الجامعة لترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة داخل المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في هذا المجال.

وفي سياق آخر، استعرض المجلس ترتيبات التعاون مع كلية طب قصر العيني لتوقيع الكشف الطبي على أفراد بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، في ضوء رعاية جامعة القاهرة للمنتخب ودعمها للرياضة المصرية، وذلك استعدادًا لمشاركته في البطولة العربية للفئات العمرية تحت 16 و23 عامًا بمحافظة الإسماعيلية.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المعهد القومي للأورام لإطلاق حملة توعوية بعنوان "الوقاية من السرطان: العلم في مواجهة الخرافة"، بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، من بينها الزراعة والطب البيطري وطب الأسنان والإعلام والعلوم والآداب والتربية للطفولة المبكرة، إلى جانب مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية، وذلك بهدف تنفيذ برنامج متكامل للتوعية والكشف المبكر والإحالة الطبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مرض السرطان، وفقًا لأحدث المعايير العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN).

ويستهدف البرنامج المساهمة في خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن السرطان من خلال رفع الوعي الصحي، وتشجيع المواطنين على إجراءات الكشف المبكر، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية.

كما ناقش المجلس تحديث بعض مواد لائحة دار حضانة جامعة القاهرة بما يتوافق مع متطلبات العمل الحالية، ووافق على تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات اعتمادها.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بما تمتلكه كلية الهندسة من إمكانات أكاديمية وبحثية وخدمية متميزة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف كليات ومعاهد الجامعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة القاهرة مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

خلال لقاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مع الوعاظ

أمين البحوث الإسلامية: العمل الميداني يمثِّل أحد أهم مسارات بناء الوعي الرشيد

صلاة الجماعة

الهيئة الصحيحة للمسافة بين القدمين في الصلاة.. تعرف عليها

دعاء سورة يس

دعاء سورة يس .. تقضي الحاجة وتفك الكرب

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد