قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة يعقد اجتماعه بكلية الهندسة ويبحث دعم الخريجين

في إطار توجه جامعة القاهرة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف كلياتها ومعاهدها، عقد مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمقر كلية الهندسة، وذلك ضمن سياسة القطاع الهادفة إلى عقد اجتماعاته بشكل دوري داخل كليات ومعاهد الجامعة المختلفة، والتي بدأت بكلية الزراعة، ثم كليات الطب البيطري والعلاج الطبيعي والهندسة.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شوقي، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر حزين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق نصر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أعضاء مجلس القطاع.

وأكد الدكتور محمد رفعت أن عقد اجتماعات مجلس القطاع داخل كليات الجامعة يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين أعضاء المجلس والكليات المختلفة، والتعرف عن قرب على الإمكانات العلمية والبحثية والخدمية والمراكز والوحدات المتخصصة التي تمتلكها كل كلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين كليات ومعاهد الجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير دور القطاع في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من بينها التوسع في دعم خريجي جامعة القاهرة من خلال دراسة إنشاء وحدة لمتابعة الخريجين تتبع القطاع، بما يسهم في تعزيز التواصل المستمر معهم والاستفادة من خبراتهم ودعم مساراتهم المهنية.

وفي إطار جهود الجامعة لتعزيز الاستدامة، أعلن الدكتور محمد رفعت استعداد القطاع لإطلاق مشروع إعداد أول جرد مؤسسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية منخفضة الكربون، ويسهم في قياس البصمة الكربونية للجامعة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.

كما ناقش المجلس إعادة تشكيل المكاتب الخضراء بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، بمشاركة الطلاب من مختلف الفرق الدراسية تحت مسمى "الفريق الأخضر"، مع التوسع في اختصاصاتها وأنشطتها، وذلك في إطار جهود الجامعة لترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة داخل المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في هذا المجال.

وفي سياق آخر، استعرض المجلس ترتيبات التعاون مع كلية طب قصر العيني لتوقيع الكشف الطبي على أفراد بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى، في ضوء رعاية جامعة القاهرة للمنتخب ودعمها للرياضة المصرية، وذلك استعدادًا لمشاركته في البطولة العربية للفئات العمرية تحت 16 و23 عامًا بمحافظة الإسماعيلية.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المعهد القومي للأورام لإطلاق حملة توعوية بعنوان "الوقاية من السرطان: العلم في مواجهة الخرافة"، بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، من بينها الزراعة والطب البيطري وطب الأسنان والإعلام والعلوم والآداب والتربية للطفولة المبكرة، إلى جانب مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية، وذلك بهدف تنفيذ برنامج متكامل للتوعية والكشف المبكر والإحالة الطبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مرض السرطان، وفقًا لأحدث المعايير العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN).

ويستهدف البرنامج المساهمة في خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن السرطان من خلال رفع الوعي الصحي، وتشجيع المواطنين على إجراءات الكشف المبكر، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية.

كما ناقش المجلس تحديث بعض مواد لائحة دار حضانة جامعة القاهرة بما يتوافق مع متطلبات العمل الحالية، ووافق على تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات اعتمادها.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بما تمتلكه كلية الهندسة من إمكانات أكاديمية وبحثية وخدمية متميزة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف كليات ومعاهد الجامعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.