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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تواصل دعم الإبداع الطلابي وتعلن نتائج مسابقة «ابتكار طاقة»

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العاصمة نتائج مسابقة «ابتكار طاقة» للعام الجامعي 2025/2026، التي أُقيمت على مستوى كليات الجامعة بمشاركة 35 طالبًا وطالبة، وذلك في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ودعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية.

وتهدف المسابقة لتشجيع الطلاب على تقديم أبحاث وأفكار واختراعات وابتكارات علمية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير مصادر طاقة بديلة نظيفة ومتجددة واقتصادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين الطلاب يأتي في مقدمة أولويات الجامعة، لما له من دور مهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه المسابقات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب العلمية والابتكارية وصقل قدرات الطلاب، مؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم الدعم اللازم للمبادرات والأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية وأنشطة متنوعة تتيح للطلاب التعبير عن قدراتهم وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية وتسهم في إعداد خريج متميز قادر على الابتكار والإبداع.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المشاركة الفاعلة للطلاب في المسابقة تعكس وعيهم بالقضايا المرتبطة بالطاقة والاستدامة، وقدرتهم على تقديم حلول وأفكار مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

 نتائج المسابقة

أولًا: مجال ترشيد الطاقة

 **المركز الأول:
الطالب/ يامن سامر محمود أحمد رضوان – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

**المركز الثاني:

 الطالب/ يوسف أحمد وهبة أحمد
 الطالب/ يوسف عماد أحمد سلامة
 كلية هندسة حلوان

المركز الثالث:
الطالبة/ هاجر محمد سيد محمد رضوان – كلية الآداب

ثانيًا: مجال الطاقة البديلة والمتجددة

**المركز الأول:
الطالب/ محمود عبدالحميد أحمد قاضي – كلية التكنولوجيا والتعليم

**المركز الثاني:
الطالبة/ داليا خلف محمد عبدالكريم – كلية الآداب

**المركز الثالث:

 الطالب/ سيف إبراهيم يوسف
 الطالب/ مصطفى أحمد محمد
 الطالب/ عبدالرحمن وليد عبدالرحمن
 كلية هندسة المطرية

وفي ختام الفعاليات، تقدمت أسرة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بخالص التهنئة للطلاب الفائزين، معربةً عن تقديرها للزملاء برعاية شباب الكليات على جهودهم المتميزة ومساهمتهم الفعالة في نجاح المسابقة، ومتمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات التي ترفع اسم الجامعة وتخدم المجتمع.

عقدت المسابقة تحت إشراف نشوة مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.

جامعة العاصمة الأنشطة الطلابية إدارة النشاط العلمي

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