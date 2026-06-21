ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4106 شهداء و12153 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلى على لبنان منذ 2 مارس الماضى وحتى 21 يونيو الجاري، ارتفعت إلى 4106 شهداء و12153 جريحاً، في ظل استمرار الاعتداءات وتداعياتها الإنسانية على مختلف المناطق اللبنانية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم/الأحد/، أن الأرقام المحدثة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات والاعتداءات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي طالت البنية التحتية والممتلكات.

وتواصل الجهات الصحية والإغاثية متابعة أوضاع المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، فيما تعمل فرق الطوارئ والإسعاف على الاستجابة للحالات الطارئة الناتجة عن الاعتداءات، وسط دعوات متكررة لوقف التصعيد وحماية المدنيين.