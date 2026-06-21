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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط

نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط
نجاح عملية دقيقة لإنقاذ شاب بعد اختراق سيخ حديدي صدره بأسيوط
الديب أبوعلي

نجح فريق طبي متخصص من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 14 عامًا، تعرض لإصابة بالغة إثر سقوطه من مكان مرتفع، ما أدى إلى اختراق سيخ حديدي لجدار الصدر الأمامي.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء - استقبلت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط المريض في وضع حرج، حيث أظهرت الفحوصات إصابات متعددة بالصدر شملت نزيفًا وتهتكًا بالرئة اليسرى، إلى جانب كسور متعددة بالضلوع تسببت في حدوث ما يُعرف بـ"الصدر العائم"، فضلًا عن تهتكات بعضلات جدار الصدر الأمامي.

وعلى الفور، تم تجهيز المريض وإجراء تدخل جراحي دقيق بواسطة فريق جراحة القلب والصدر، تضمن استكشاف الصدر، والسيطرة على النزيف، ورتق التهتك بالرئة اليسرى، وتثبيت الكسور المتعددة بالضلوع باستخدام الأسلاك والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى إصلاح تهتكات عضلات جدار الصدر الأمامي.

مستشفيات جامعة أسيوط 

وتكللت الجراحة بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريض بصورة ملحوظة، حيث استقرت حالته تمامًا، ومن المقرر خروجه من المستشفى بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور ياسر حمدي، مدرس جراحة القلب والصدر، الذي أكد أن سرعة التعامل مع الحالة وتكامل جهود الفريق الطبي كانا عاملين أساسيين في إنقاذ حياة المريض وتحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

وضم الفريق الجراحي كلًا من؛ الطبيب بيشوي علام موريس، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد علي الببلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور مروان أحمد، معيد جراحة القلب والصدر، والطبيب عزت علاء الدين محمد، نائب جراحة القلب والصدر.

كما شارك في التعامل مع الحالة فريق التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور سعيد متولي الصاوي، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وضم الفريق الطبيب عبد التواب يونس، مدرس مساعد التخدير، والطبيب معتز عماد الدين عمر، مدرس مساعد التخدير، والطبيب المقيم مروان أحمد فاروق، والطبيب المقيم محمد عصام، حيث تولى الفريق متابعة الحالة خلال مراحل التدخل الجراحي المختلفة، بالتعاون مع فريق التمريض الذي كان له دور مهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، بما أسهم في نجاح الجراحة واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفيات جامعة أسيوط، من السادة الأطباء وفريق التمريض، تقديرا لما بذلوه من جهد علمي وإنساني متميز في التعامل مع هذه الحالة الدقيقة، والذي أسهم في إنقاذ حياة المريض واستقرار حالته.

جراحة القلب والصدر مستشفيات جامعة أسيوط جامعة أسيوط نقابة الأطباء أسيوط

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