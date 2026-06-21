رايح جاي.. إعادة تشغيل قطاري 4222 و4223 ركاب محرم بك برج العرب الجديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة تشغيل القطارين رقمي (4222 / 4223) ركاب "تحيا مصر" على خط (محرم بك / برج العرب الجديدة) والعكس، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات جمهور الركاب والتيسير عليهم خاصة مع انطلاق الموسم الصيفي.

وأوضح أن القطار رقم 4222 يقوم من محطة محرم بك في تمام الساعة 6:20 صباحاً، ليصل إلى محطة برج العرب الجديدة الساعة 7:50 صباحاً، بتركيب مكون من جرار و4 عربات تحيا مصر، على أن تكون مواعيد قيامه من المحطات كالتالي:

(محرم بك الساعة 6:20 صباحاً - المتراس الساعة 6:35 صباحاً - عبد القادر الساعة 6:54 صباحاً - العامرية الساعة 7:02 صباحاً - كنج مريوط الساعة 7:09 صباحاً - مريوط الساعة 7:16 صباحاً - مطار برج العرب الساعة 7:25 صباحاً - 25 يناير الساعة 7:40 صباحاً - وينتهي مسيره بالوصول لمحطة برج العرب الجديدة الساعة 7:50 صباحاً).

فيما يعود القطار برقم 4223 من محطة برج العرب الجديدة في تمام الساعة 10:10 صباحاً بنفس التركيب، ليصل إلى محطة محرم بك الساعة 11:40 صباحاً، على أن يكون قيامه من المحطات علي النحو التالي:

(برج العرب الجديدة الساعة 10:10 صباحاً - 25 يناير الساعة 10:22 صباحاً - مطار برج العرب الساعة 10:38 صباحاً - مريوط الساعة 10:47 صباحاً - كنج مريوط الساعة 10:55 صباحاً - العامرية الساعة 11:03 صباحاً - عبد القادر الساعة 11:09 صباحاً - وينتهي مسيره بالوصول لمحطة محرم بك الساعة 11:40 صباحاً).

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب بكل خطوط الشبكة.