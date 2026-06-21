موجة حر قياسية تضرب بريطانيا مع توقعات بتسجيل أعلى درجات يونيو في تاريخ البلاد

تشهد بريطانيا موجة حر جديدة يُتوقع أن تسجل خلالها أعلى درجات حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، وسط تحذيرات من مكتب الأرصاد الجوية بأن الحرارة قد تتجاوز الرقم القياسي البالغ 35.6 درجة مئوية والمسجل عام 1976 في ساوثهامبتون.

وقال المكتب إن ذروة الموجة ستأتي يومي الأربعاء والخميس، مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، فيما صدرت تحذيرات برتقالية تغطي معظم مناطق إنجلترا لعدة أيام. وتشمل التنبيهات الأولى وسط وجنوب إنجلترا وأجزاء من ويلز، بينما تمتد التحذيرات اللاحقة لتشمل شمال غرب إنجلترا وشمال ويلز، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مئوية على نطاق واسع، مع بقاء درجات الليل في مستويات مرتفعة لا تقل عن أواخر العشرات.

وحذر جوناثان فوتري، خبير الأرصاد في المكتب، من تأثيرات صحية محتملة، مؤكداً أن بلوغ الحرارة منتصف الثلاثينيات يُعد أمراً استثنائياً في يونيو. ودعا إلى توخي الحذر عند التواجد في الهواء الطلق، مشدداً على أهمية اتباع إرشادات السلامة المائية لتجنب صدمة المياه الباردة، خاصة بعد وفاة 15 شخصاً في حوادث غرق خلال موجة حر في مايو الماضي.

وشهدت مواقع تاريخية مثل ستونهنج وأفبري في ويلتشير تجمع آلاف الزوار للاحتفال بالانقلاب الصيفي، حيث تابع أكثر من 20 ألف شخص شروق الشمس في أطول أيام العام.

وفي أوروبا، تستمر موجة الحر في التأثير على عدة دول، إذ يُتوقع أن تصل الحرارة إلى 37 درجة في روما و39 درجة في مدريد. وفي فرنسا، قد تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، مع وضع خدمات الطوارئ والجيش في حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات، وفرض قيود على استهلاك الكحول في الأماكن العامة وإلغاء بعض الفعاليات الرياضية.