لامين يامال يحتفل بالسجود بعد هدفه في شباك السعودية

احتفل لامين يامال، لاعب منتخب اسبانيا، بعد تسجيله هدفه الأول فى كأس العالم 2026 في شباك السعودية، بالسجود شكرا لله.

افتتح منتخب أسبانيا التهديف في الدقيقة 11، كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال ليسددها لامين يامال داخل الشباك.

وأضاف منتخب أسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى أولمو الذي سدد كرة وصلت إلى لابورت ليمررها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

اهداف إسبانيا

وجاء هدف إسبانيا الثالث في الدقيقة 24، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إسبانيا ليمررها كوكوريا إلى داني أولمو ليرسلها إلى ميكيل أويارزابال ليسددها داخل الشباك.

وتصبح النتيجة برباعية نظيفة حتى الآن بعد تسجيل كوكوريلا الهدف الرابع.