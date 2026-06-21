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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مودة يختتم المعسكر التدريبي لميسرات الحضانات بأسوان بالتعاون مع اليونيسيف

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت محافظة اسوان فعاليات  ختام  المعسكر التدريبى  المتخصص  لميسرات الحضانات  الذى نفذه  البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي  فى اطار  أنشطة مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، وافتتحت فعالياته المهندسة مرجريت  صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، والأستاذة ناتالي ميير، نائبة ممثل اليونيسف في مصر. 

استهدف  المعسكر  التدريبي  على مدى ايام عمله تدريب 120 متدربة من المنسقين المحليين من الإدارات الاجتماعية  وميسرات الحضانات ممن  خضعوا لتدريبات الشبكة بهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال، من خلال نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات اليابانية في مجال تنمية الطفولة المبكرة وذلك فى اطار ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الطفولة المبكرة ورفع كفاءة العاملين بالحضانات و بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال وتطورهم.

تضمن  المعسكر التدريبى  عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز مفاهيم التربية الإيجابية وترسيخ الممارسات الداعمة لنمو الطفل داخل مختلف البيئات المحيطة به و أسس التربية الإيجابية، ومراحل نمو الأطفال وخصائصها في المرحلة العمرية من الميلاد حتى ست سنوات، وحقوق الطفل وتعزيز هويته، وآليات التواصل الفعال مع أسر الأطفال، إلى جانب التعرف على الفروق الفردية بين الأطفال وكيفية التعامل معها داخل بيئة الحضانة.

كما تضمن التدريب موضوعات متخصصة حول الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال وآليات التعامل معها، والتغذية والصحة العامة في مرحلة الطفولة المبكرة، ومهارات التعامل مع الأنماط المختلفة للأطفال، فضلًا عن مفاهيم الارتباط الآمن داخل الحضانات، وسياسات حماية الطفل، والاستخدام الآمن للإنترنت.

تم تنفيذ عددًا من الجلسات التفاعلية والتطبيقات العملية التي تتيح للمشاركات فرصة توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مواقف واقعية مرتبطة ببيئة العمل، بما يعزز من قدرتهن على تقديم رعاية متكاملة للأطفال واسرهم  ودعم نموهم النفسي والاجتماعي والمعرفي.

ويأتي التدريب ضمن أنشطة مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" التي تستهدف دعم الأسرة المصرية وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية من خلال بناء قدرات الوالدين ومقدمي الرعاية والعاملين بقطاع الطفولة المبكرة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الأطفال وتعزيز جودة الرعاية والتنشئة خلال السنوات الأولى من العمر، وإعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الإيجابية

محافظة اسوان فعاليات المتخصص البرنامج القومي كيان الأسرة المصرية مودة

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