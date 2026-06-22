بجمبسوت أنيق.. درة تخطف الأنظار بهذ الإطلالة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا اكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الجينز الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وأكملت درة إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحمها.