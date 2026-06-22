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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بجمبسوت أنيق.. درة تخطف الأنظار بهذ الإطلالة

درة
درة
هاجر هانئ

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة 

تألقت درة في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا اكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الجينز الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وأكملت درة إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمال ملامحمها.

درة إطلالة درة صور درة

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