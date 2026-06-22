أخبار الوادي الجديد| نطلاق امتحانات الثانوية العامة.. ومتابعة تطوير موقف الأقاليم الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان من أهمها: يؤديها 2012 طالبًا وطالبة.. محافظ الوادي الجديد تتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة وتتفقّد عددًا من اللجان بمدينة الخارجة.

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انطلاق أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي يؤديها 2012 طالبًا وطالبة داخل 8 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز المحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور إبراهيم قناوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. وشملت الجولة المرور على عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات ، وطلعت ضرغام بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات في هدوء ويسر، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، موجهةً بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات طارئة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة للطلاب، ويسهم في انتظام سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء طوال فترة انعقادها. جدير بالذكر ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 2012 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 1493 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و157 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، و362 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وذلك بواقع 2009 طلاب بالنظام الحديث و3 طلاب بالنظام القديم، حيث يؤدي طلاب النظامين، اليوم ، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تُستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل بأداء طلاب النظام الحديث امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، على أن تُستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد القادم بمادة اللغة العربية لجميع الشعب والأقسام، وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة، والذي يُجرى تجهيزه بموقع موقف المروة السابق ليكون بديلًا لموقف السبط الحالي، وذلك خلال جولتها الميدانية ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة.

واطلعت المحافظ على سير الأعمال الجارية بالموقع ومعدلات التنفيذ الحالية، والتي تشمل أعمال التطوير والتأهيل والتجهيزات اللازمة بالموقف الجديد، بما يضمن توفير بيئة أكثر تنظيمًا لخدمة المواطنين والسائقين، ويسهم في تحسين حركة النقل وتنظيم خطوط السير داخل المدينة.

وشددت المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وفق التوقيتات المقررة، مع ضمان انتظام حركة التشغيل خلال فترة التنفيذ واتباع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالنقل المؤقت للسائقين، موجهةً بسرعة استكمال أعمال تجهيز وتشغيل ساحات ومظلات الانتظار التي تعمل بالطاقة الشمسية و تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق المستهدف.

بالشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ..

محافظ الوادي الجديد تتابع المراحل النهائية لتطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المراحل النهائية لأعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد؛ لتعظيم القيمة المضافة للمخلفات الزراعية، ودعم الصناعات الخضراء القائمة على إعادة التدوير بمركز الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.



واطلعت المحافظ على المراحل النهائية لتجهيز وتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة بالمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت نحو ٩٠٪، من أعمال التركيب والتطوير ، تشمل إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، وخط إنتاج ( الوود بيلت) كوقود حيوي بديل، إلى جانب تصنيع الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.موجهةً بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتذليل أية معوقات، وفي مقدمتها توفير احتياجات التشغيل من المرافق، مع التوسع في برامج تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل بالمشروع.