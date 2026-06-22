ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص بالإسماعيلية

قام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الفرع بمحافظة الإسماعيلية، بحملة مكثفة على بعض المصانع الغير مرخصة بمركز ومدينة التل الكبير.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضحت دكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة، أن الحملة أسفرت عن، ضبط مصنع رنجة بدون رخصة تصنيع وغير مطابق لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم ضبط ٣١٢ كيلوجرام أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعمل محضر ضبط للكميات المضبوطة وتم تحرير محضر غلق ومحضر لنقص الاشتراطات.

كما تم ضبط مصنع ألبان غير مسجل بالهيئة وغير مستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء وتم عمل محضر ضبط ب ٩٨٥ كيلوجرام دهون نباتية غير صالحة وفي غير الظروف المناسبة للتخزين الغذائي.

كما تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.