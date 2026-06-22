الكويت ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في البطولة العربية لألعاب القوى المقامة في مصر

واصل منتخب دولة Kuwait تألقه في منافسات البطولة العربية لألعاب القوى المقامة على أرض Egypt، بعدما نجح في رفع رصيده إلى 6 ميداليات متنوعة خلال المنافسات الجارية.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 20 حتى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 14 دولة عربية، وسط منافسة قوية بين نخبة من أبرز العدّائين والعدّاءات في مختلف المسابقات الميدانية والمضمارية.

وشهدت الأيام الماضية أداءً مميزًا للبعثة الكويتية، التي واصلت حصد الميداليات وتعزيز حضورها في جدول الترتيب العام، في ظل منافسة محتدمة مع عدد من المنتخبات العربية المشاركة.

وتعد البطولة العربية لألعاب القوى واحدة من أبرز البطولات الإقليمية التي تجمع نجوم ألعاب القوى العرب، وتُقام هذا العام في مصر وسط تنظيم مميز ومشاركة واسعة تعكس قوة المنافسة وتطور المستوى الفني للرياضيين العرب.

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لالعاب القوى ورئيس اللجنة الاعلامية فاروق الشاعر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب فهد الظفيري حقق الميدالية الفضية في نهائي الوثب الطويل تحت 16 سنة برقم شخصي مسافة 40ر6 مترا.

وأضاف أن اللاعب طلال الياقوت حقق الميدالية الفضية في نهائي 100 متر حواجز تحت 16 سنة بزمن 95ر13 ثانية كما حقق حسين التميمي الميدالية الفضية في نهائي دفع الجلة تحت 23 سنة بمسافة 98ر16 مترا.

وأشار إلى أن اللاعب جاسم الجناعي حقق كذلك الميدالية الفضية في نهائي 100 متر حواجز تحت 23 سنة بزمن 08ر14 ثانية فيما حقق عبدالله المنيس الميدالية البرونزية في نفس المسابقة بزمن 16ر14.

وكان اللاعب محمد ناصر قد حقق الميدالية الذهبية أمس السبت في مسابقة القفز بالزانة وسجل رقما شخصيا جديدا بلغ 70ر3 متر ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى.