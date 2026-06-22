11 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم ضمن 172 رحلة خلال الأسبوع

يواصل مطار مرسى علم الدولي استقبال الرحلات السياحية القادمة من الأسواق الأوروبية، حيث يشهد اليوم الاثنين وصول 11 رحلة طيران تقل مئات السائحين من مختلف الجنسيات، في إطار الحركة السياحية النشطة التي تشهدها مدن جنوب البحر الأحمر خلال الموسم الصيفي.

وتتوزع رحلات اليوم بين 5 رحلات قادمة من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من إيطاليا، وأخرى من بولندا، بالإضافة إلى رحلة داخلية، ما يعكس التنوع المستمر في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مرسى علم.

وتواصل الجهات المختصة داخل المطار جهودها لتسهيل إجراءات الوصول وإنهاء المعاملات الخاصة بالركاب، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة، لضمان سرعة انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بمدينة مرسى علم والمناطق المجاورة.

وبحسب جداول التشغيل الأسبوعية، من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم 172 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجاري، الممتد من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل، قادمة من 12 دولة حول العالم، في مقدمتها ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا.

وتعكس هذه المعدلات المتزايدة في حركة الطيران استمرار الطلب الأوروبي على المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، خاصة مدينة مرسى علم التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الشاطئية المفضلة للسائحين الباحثين عن الطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية والأنشطة البحرية المتميزة.

وتسهم الحركة الجوية المنتظمة في دعم نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية، وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي بالمنطقة، في ظل توقعات بموسم سياحي قوي خلال الأشهر المقبلة.