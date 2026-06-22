محافظ القاهرة: الحفاظ على كوبري الليمون التراثي ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بكوبري الليمون ومحيطه، ولمتابعة مستوى الانضباط بالمنطقة والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية للحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وخلال الجولة، شدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والباعة الجائلين مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لإعادة الانضباط إلى المنطقة وتحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة لحركة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة أن أعمال ترميم ورفع كفاءة كوبري الليمون التراثى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ عليه كأحد المعالم التاريخية بالقاهرة الخديوية، مع مراعاة توفير الأرصفة الآمنة للمشاة وتحسين المظهر العام للكوبري ومحيطه.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منطقة ميدان رمسيس ومحيطها، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.