محافظ السويس يستقبل أسرة طفلة مريضة ويوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها

في إطار متابعة شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، استقبل اللواء أح هانى رشاد، محافظ السويس، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، أسرة طفلة تعاني من ظروف مرضية حرجة وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة.

وفور رصد الشكوى ونشرها تم التواصل الفوري مع الأسرة، وتمت مقابلة المحافظ الذي أعطى توجيهاته المباشرة بمتابعة حالة الطفلة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص أمنياته للطفلة بالشفاء العاجل، مؤكداً أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة.